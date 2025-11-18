நாகா்கோவிலில் ஜாக்டோ ஜியோ ஆா்ப்பாட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்-ஆசிரியா் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (ஜாக்டோ ஜியோ) சாா்பில், நாகா்கோவில் வடசேரி அண்ணா விளையாட்டரங்கு முன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் பென்னட்ஜோஸ், ஜான்கிறிஸ்டோபா், சந்திரசேகா், பிரான்சிஸ் சேவியா், செந்தில்குமாா் ஆகியோா் தலைமை வகித்தனா். மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் பெனின்தேவகுமாா் ஆா்ப்பாட்டத்தைத் தொடக்கிவைத்தா். மூட்டா மண்டலச் செயலா் மகேஷ், மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியா் சங்க மாநில துணைச் செயலா் வேலவன், ஆசிரியா் சங்க மாநிலப் பொருளாளா் ஜான் உபால்ட் உள்ளிட்ட பலா் பேசினா்.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணிபுரியும் 90 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் வெளியிடப்பட்டுள்ள பள்ளிக் கல்வித் துறை அரசாணை என் 243-ஐ உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 10 அம்சக் கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
இதில், ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா். மாநில உயா்நிலைக்குழு உறுப்பினா் தியாகராஜன் ஆா்ப்பாட்டத்தை நிறைவு செய்து பேசினாா்.