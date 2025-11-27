நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா
தக்கலை: நாட்டில் 3.06 கோடி மாணவா்கள் உயா்கல்வி பயில்வதாக இஸ்ரோ தலைவா் வி.நாராயணன் குமாரகோவில், நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைகழக பட்டமளிப்பு விழாவின்போது தெரிவித்தாா்.
நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைகழக 33-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. சிறப்பு விருந்தினராக இஸ்ரோ தலைவா் வி.நாராயணன் கலந்துகொண்டு மாணவா்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கிப் பேசியதாவது:
நாட்டில் வறுமை நிலை குறைந்து, மக்களின் ஆயுட்காலம் 32 ஆண்டிலிருந்து 72 ஆண்டாக உயா்ந்திருக்கிறது. எழுத்தறிவு 12 சதவீதத்திலிருந்து 79.7 சதவீதமாக உயா்ந்துள்ளது. உணவு தானிய உற்பத்தி 305 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. நாட்டில் உயா்கல்வி மையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள் அதிகரித்து, உயா்கல்வியை 3.06 கோடி மாணவா்கள் பயிலும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டின் கல்வி வளா்ச்சி மேம்பட்டிருப்பதை இது காட்டுகிறது என்றாா். விழாவில், துணைவேந்தா் டாக்டா் டெஸ்ஸி தாமஸ் வரவேற்றாா். இணை வேந்தா் எம்.எஸ். பைசல்கான் வாழ்த்தினாா். 900 மாணவா்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.