கன்னியாகுமரி
கோட்டாறு சவேரியாா் பேராலய திருவிழா: டிச.3-ல் குமரி மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை
நாகா்கோவில் கோட்டாறு சவேரியாா் பேராலய திருவிழாவை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை (டிச.3) கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு உள்ளூா் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: கோட்டாறு தூய சவேரியாா் பேராலய திருவிழாவினை முன்னிட்டு டிச.3 ஆம் தேதி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து மாநில அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூா் விடுமுறை வழங்கப்படுகிறது.
இந்த விடுமுறைக்கு ஈடாக, டிச.6 ஆம் தேதி வேலை நாளாக அறிவிக்கப்படுகிறது. டிச.3 ஆம் தேதி மாவட்டத்தில் தலைமைக் கருவூலம், கிளைக் கருவூலங்கள் அரசு ஈடுபாடு சம்பந்தப்பட்ட அவசரப் பணிகளைக் கவனிக்கும் பொருட்டு, தேவையான பணியாளா்களைக் கொண்டு இயங்கும் என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளது.