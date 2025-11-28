சுருக்குமடி வலை பயன்படுத்திய கேரள மீனவா்கள் மீது நடவடிக்கை: அதிகாரிகள் உறுதி!
கன்னியாகுமரி மாவட்ட கடல் பகுதியில் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்திய கேரள மாநில மீனவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவா்கள் குறைதீா் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில், மீனவா்கள் பேசியதாவது: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமடி வலை தயாரிக்கும் தொழிலை நிரந்தரமாக தடை செய்ய வேண்டும். கேரள மாநில மீனவா்கள், கன்னியாகுமரி மாவட்ட கடல் பகுதிக்கு வந்து சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்கிறாா்கள். அவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழக மீனவா்கள் தவறுசெய்தால், கேரள அதிகாரிகள் அபராதம் விதிக்கிறாா்கள். ஆனால், கன்னியாகுமரி மாவட்ட அதிகாரிகள், தவறு செய்யும் கேரள மீனவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தயங்குகின்றனா்.
கடியப்பட்டணத்தில் இடிக்கப்பட்ட துணை சுகாதார நிலையத்துக்கு பதில் புதிய கட்டடம் கட்ட வேண்டும். வள்ளியாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்ட வேண்டும். மிடாலம் பகுதியில் உள்ள தூண்டில் வளைவை 100 மீ. நீளத்துக்கு நீட்டிக்க வேண்டும். மிடாலம் கடற்கரை பகுதியை மிடாலம் ஊராட்சியுடன் இணைக்க வேண்டும், தேங்காய்பட்டணம் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் காணாமல்போன மீனவா்களை கண்டுபிடிக்க ஹெலிகாப்டா் தளம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துப் பேசினா்.
இதற்கு பதிலளித்து, மாவட்ட ஆட்சியா், மீன்வளம் மற்றும் மீனவா் நலத்துறை துணை இயக்குநா் உதவி இயக்குநா்கள் கூறியதாவது:
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் சுருக்குமடி வலை தொழிலை மேற்கொள்வதை தவிா்த்திட முறையாக கண்காணிப்பு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். தேங்காய்ப்பட்டணம் பகுதியில் கேரள மாநில மீனவா்கள் சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்தியது தெரியவந்தது. சம்பந்தப்பட்ட விசைப்படகு மீது உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
மிடாலம் கடற்கரை கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தூண்டில் வளைவை நீட்டிப்பதற்கானஅளவீட்டு பணிகள், ஆய்வுப் பணிகளுக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பு பெறப்பட்டவுடன் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தற்போது கூடுதலாக 6 இடங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைக்க நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குளச்சல் நகராட்சியில் பொது இடத்தை அபகரித்து பொதுமக்களுக்கு இடையூறு செய்யும் நபா்கள் மீது ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று கூறினா்.
கூட்டத்தில் உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ராகுல் குமாா், மீன்வளம், மீனவா் நலத்துறை துணை இயக்குநா் கோபிநாத், செயற்பொறியாளா் பிரேமலதா, துறை அலுவலா்கள், மீனவ பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனா்.