குமரி மாதா திருத்தல பெருவிழா: டிச.5 ல் கொடியேற்றம்!
கன்னியாகுமரி தூய அலங்கார உபகார மாதா திருத்தலத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் 10 நாள் பெருவிழா டிசம்பா் 5ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது.
முதல் நாளான டிச. 5ஆம் தேதி காலை 6 மணிக்கு பெருவிழா தயாரிப்பு திருப்பலி, காலை 8 முதல் மாலை 4 மணி வரை நோ்ச்சைக் கொடி பவனி, மாலை 6 மணிக்கு திருக்கொடி பவனி, அதைத் தொடா்ந்து கொடியேற்றம் நடைபெறும். இந்நிகழ்வுக்கு, கோட்டாறு மறை மாவட்ட குருகுல முதல்வா் அருள்பணி ஜாண் ரூபஸ் தலைமை வகிக்கிறாா். குளச்சல் மறை வட்டார முதல்வா் அருள்பணி கிளேட்டன் மறையுரையாற்றுகிறாா். இரவு 9 மணிக்கு கலை இரவு நடைபெறும்.
சூசையப்பா் தங்கத்தோ் பவனி: 9ஆம் நாளான டிச. 13ஆம் தேதி காலை 5 மணிக்கு பழைய கோயிலில் திருப்பலி, காலை 6.15 மணிக்கு திருப்பலி, 8 மணிக்கு நற்கருணை ஆராதனை நடைபெறும். 11 மணிக்கு நடைபெறும் நோயாளா்களுக்கான திருப்பலிக்கு ராஜாவூா் இணைப் பங்குத்தந்தை ஆன்ஸ்வெல் ராலிஸ்ட் தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா்.
மாலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் செபமாலை, புகழ்மாலை, சிறப்பு மாலை ஆராதனை ஆகிய நிகழ்வுகளில் கோட்டாறு மறை மாவட்ட ஆயா் நசரேன் சூசை தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். இரவு 9.30 மணிக்கு வாண வேடிக்கை நடைபெறும்.
இரு தங்கத்தோ் பவனி: 10ஆம் நாளான டிச. 14ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணிக்கு தங்கத்தோ்த் திருப்பலி நடைபெறும். காலை 6 மணிக்கு நடைபெறும் பெருவிழா நிறைவுத் திருப்பலிக்கு சென்னை-மயிலை உயா் மறை மாவட்ட ஆயா் ஜாா்ஜ் அந்தோணிசாமி தலைமை வகித்து மறையுரையாற்றுகிறாா். மாலை 6 மணிக்கு திருக்கொடியிறக்குதல், நற்கருணை ஆசீா் நடைபெறும்.
ஏற்பாடுகளை திருத்தல பங்குத்தந்தை அருள்பணி உபால்டு மரியதாசன், பங்குப்பேரவை துணைத் தலைவா் டாலன் டிவோட்டா, செயலா் ஸ்டாா்வின், பொருளாளா் ரூபன், துணைச் செயலா் டெமி, இணைப் பங்குத்தந்தையா்கள், பங்கு அருள் சகோதரிகள், பங்குப்பேரவையினா், பங்கு மக்கள் செய்து வருகின்றனா்.