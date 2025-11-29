கன்னியாகுமரி
தேங்காய்ப்பட்டினம் பகுதியில் தொடா் மழை: மீன்பிடித் தொழில் பாதிப்பு
தேங்காய்ப்பட்டினம் மீன்பிடித் துறைமுகம் பகுதியில் பெய்துவரும் தொடா் மழையால் மீன்பிடித் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்துறைமுகத்தை தங்கு தளமாகக் கொண்டு 500-க்கும் மேற்பட்ட கட்டுமர மீனவா்கள் மீன்பிடித் தொழில் செய்து வருகின்றனா். குறிப்பாக இனயம், இனயம்புத்தன்துறை, மிடாலம், மேல்மிடாலம், முள்ளூா்துறை, தூத்தூா், இரயுமன்துறை உள்ளிட்ட மீனவ கிராமங்களில் உள்ள 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்களுக்கு மீன்பிடித் தொழில் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த 3 நாள்களாக பெய்துவரும் தொடா் மழையால் மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை. இதனால், கருங்கல், புதுக்கடை, மாா்த்தாண்டம், திங்கள்சந்தை, எட்டணி, மாமூட்டுக்கடை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள தினசரி மீன் சந்தையில் மீன்வரத்து குறைவாக இருந்தது. மீன்களின் விலையும் அதிகமாக இருந்தது.