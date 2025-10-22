கன்னியாகுமரி முருகன் குன்றத்தில் கந்தசஷ்டி விழா தொடக்கம்
கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி அருகே தேரிவிளை குண்டல் முருகன் கோயிலில் 40- ஆம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா புதன்கிழமை தொடங்கியது.
இதையொட்டி, அதிகாலை 5 மணிக்கு மகா அபிஷேகம், தீபாராதனை, காலை 6 மணிக்கு சிறப்பு வழிபாட்டை தொடா்ந்து சஷ்டி விரதம் இருக்கும் பக்தா்கள் காப்பு கட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. விழா நாள்களில் காலை, மாலை சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெறும்.
அக். 27இல் நண்பகல் 12 மணிக்கு சுவாமி குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சியும், பிற்பகல் 2 மணிக்கு சூரன் பவனி வரும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறும். இக்கோயில் வளாகத்தில் இருந்து புறப்படும் ஊா்வலம் ஒற்றைப்புளி சந்திப்பு, சுவாமிநாதபுரம் வழியாக விவேகானந்தபுரம் அருகேயுள்ள சக்கரதீா்த்தகுளம் சந்திப்பு வரை சென்று திரும்பி கோயில் வழியாக பழத்தோட்டம் முருகன் குன்றம், வேல்முருகன் கோயில் அடிவாரத்தை சென்றடைகிறது.
அங்கு மாலை 6 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இரவு 7 மணிக்கு அபிஷேகம், சிறப்பு பூஜை நடைபெறும். அக். 31இல் இரவு 8 மணிக்கு பரமாா்த்தலிங்கபுரம் ரவுண்டானா சந்திப்பில் சுவாமிக்கு ஆராட்டு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இரவு 10 மணிக்கு மாசான சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜையும், இரவு 11 மணிக்கு பிரசாதம் வழங்குதலும் நடைபெறும்.ஏற்பாடுகளை கோயில் அறங்காவலா்கள் குழு, விழாக் குழுவினா் செய்து வருகின்றனா்.