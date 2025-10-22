களியக்காவிளை அருகே பேருந்தில் ஓட்டுநா் சடலம் மீட்பு
களியக்காவிளை: களியக்காவிளை அருகே தனியாா் பொறியியல் கல்லூரி பேருந்து இருக்கையில் அமா்ந்த நிலையில் ஓட்டுநா் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டு விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
களியக்காவிளை அருகே படந்தாலுமூடு பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான இடத்தில் ஆம்னி பேருந்துகள், தனியாா் கல்லூரி பேருந்துகள் பாா்க்கிங் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அங்கு கன்னியாகுமரி அருகேயுள்ள ஒரு தனியாா் பொறியியல் கல்லூரி பேருந்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் ஓட்டுநா் நாகா்கோவிலை சோ்ந்த தாணுபிள்ளை (62). பேருந்து இயக்கும் நேரம் தாண்டி அங்கேயே நின்றிருந்ததாம். இதனால் சந்தேகமடைந்த மற்றொரு பேருந்தின் ஓட்டுநா் சென்று பாா்த்த போது, தாணுபிள்ளை ஓட்டுநா் இருக்கையில் அமா்ந்தவாறு மயங்கிய நிலையில் கிடந்தாராம்.
இதுகுறித்து 108 அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு ஆம்புலன்ஸுக்கும், களியக்காவிளை போலீஸாருக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆம்புலன்ஸில் வந்த செவிலியா்கள் பரிசோதனை செய்தபோது, அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. போலீஸாா் சடலத்தை கைப்பற்றி கூராய்வுக்காக குழித்துறை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.