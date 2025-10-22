மாா்த்தாண்டம் முதல்வா் மருந்தக சேமிப்புக் கிடங்கில் ஆட்சியா் ஆய்வு
களியக்காவிளை: மாா்த்தாண்டத்தில் உள்ள கல்குளம்-விளவங்கோடு வட்ட கூட்டுறவு விற்பனை சங்க அலுவலகத்தில் உள்ள முதல்வா் மருந்தக மாவட்ட மருந்து சேமிப்பு கிடங்கினை கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் ரா. அழகுமீனா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மாவட்டத்திலுள்ள 37 முதல்வா் மருந்தகங்களுக்கு இங்கிருந்து மருந்துகள் கொண்டு செல்லப்படும் நிலையில், மருந்து வகைகள் தங்கு தடையின்றி கொண்டு செல்லப்படுகிா என்பதை துறை அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். மருந்துப் பொருள்களின் இருப்பு குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் மூலம் மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீடுகளுக்குச் சென்று ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கும் தாயுமானவா் திட்ட செயல்பாடுகளையும், கிடங்குகளில் அத்தியாவசியப் பொருள்களின் இருப்பினையும் ஆய்வு செய்தாா்.
தொடா்ந்து, மாா்த்தாண்டம் அருகேயுள்ள நல்லூா் பேரூராட்சி ஐரேனிபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப் பதிவாளா் சிவகாமி, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் புஷ்பாதேவி மற்றும் மாவட்ட மருந்து சேமிப்பு கிட்டங்கியின் மேலாண்மை இயக்குநா், துறை அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.