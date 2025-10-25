தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடம் நகை பறிப்பு: மூவா் கைது
மாா்த்தாண்டம் அருகே நண்பராக பழகி, தனியாா் நிறுவன ஊழியரிடம் நகை பறித்த மூவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மாா்த்தாண்டம் அருகே முக்காடு, மேலவிளையைச் சோ்ந்தவா் ராஜேந்திரன் மகன் விஜின் (24). இவா் சென்னையில் தனியாா் நிறுவனத்தில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இவருடன் கல்லுத்தொட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த பென்டா் பென் என்பவா் சமூக வலைதளம் மூலம் அறிமுகமாகியுள்ளாா்.
இந்நிலையில், விஜின் அண்மையில் சொந்த ஊருக்கு வந்துள்ளாா். இதையறிந்த பென்டா் பென், விஜினை கல்லுத்தொட்டி பகுதிக்கு வரவழைத்துள்ளாா். இருவரும் அப்பகுதியில் அமா்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போது, அங்கு வந்த பென்டா் பென்னின் நண்பா்கள் நிா்மல், காட்வின் ஆகியோா் விஜினை தகாத வாா்த்தைகளால் பேசி மிரட்டியுள்ளனா்.
தொடா்ந்து, விஜின் அணிந்திருந்த ஒரு சவரன் தங்கச் சங்கிலி, அரை சவரன் மோதிரம் ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு மூவரும் தப்பிச் சென்றுள்ளனா்.
இது குறித்து, மாா்த்தாண்டம் காவல் நிலையத்தில் விஜின் புகாரளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மூவரையும் கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.