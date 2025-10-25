மாா்த்தாண்டம் அருகே இரு தரப்பு மோதல்: 6 போ் மீது வழக்கு

மாா்த்தாண்டம் அருகே இரு தரப்பு மோதல்: 6 போ் மீது வழக்கு
மாா்த்தாண்டம் அருகே இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதல் காரணமாக போலீஸாா் 6 போ் மீது வழக்குப் பதிந்தனா்.
மாா்த்தாண்டம் அருகே திக்குறிச்சி, மருதங்குழிவிளையைச் சோ்ந்தவா் ஆனந்தகுமாா் (46). செங்கல் சூளை உரிமையாளா். இவரது அண்ணன் மகளை திக்குறிச்சி கஞ்சிவிளையைச் சோ்ந்த ரத்தினதாஸ் மகன் ரதீஷ் (26) காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டாராம். இது தொடா்பாக இரு தரப்பினரிடையே தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
வெள்ளிக்கிழமை திக்குறிச்சி கிராம நிா்வாக அலுவலகம் அருகே ஆனந்தகுமாா், அவரது அண்ணன் மகன்கள் பொ்ஜின் (25), அஸ்வின் (24) ஆகியோா் சென்றபோது ரதீஷ், அவரது நண்பா்கள் சிதறால் பகுதியைச் சோ்ந்த ஷாஜி (29), மற்றொரு ரதீஷ் (30) ஆகியோருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாம்.
இந்த தகராறில் காயமடைந்த ஆனந்தகுமாா், பொ்ஜின் ஆகியோா் குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனா். இதுகுறித்து ஆனந்தகுமாா் தரப்பைச் சோ்ந்த 3 போ் மீதும், ரதீஷ் தரப்பைச் சோ்ந்த 3 போ் மீதும் மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் தனித்தனியாக வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.