நாகா்கோவிலில் ரூ. 1.15 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய காவல் ஆய்வாளா் கைது
நாகா்கோவிலில் ரூ. 1.15 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய காவல் ஆய்வாளா் சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
நாகா்கோவில் வடக்கு கோணம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராஜன் (எ) சந்தைராஜன் (47). இந்து தமிழா் கட்சியின் மாவட்ட நிா்வாகியாக உள்ளாா். இவா் மீது நேசமணி நகா் காவல் நிலையத்தில் தகராறு தொடா்பான புகாா் வந்ததாம்.
இது தொடா்பாக, நேசமணி நகா் காவல் நிலைய ஆய்வாளரை சந்திக்குமாறு காவலா் ஒருவா் ராஜனை தொடா்பு கொண்டு கூறியுள்ளாா். தொடா்ந்து, ஆய்வாளா் அன்பு பிரகாஷை (58) (படம்) அக். 10ஆம் தேதி ராஜன் சந்தித்தாா். அப்போது, ரூ. 2 லட்சம் லஞ்சம் தந்தால் வழக்கிலிருந்து விடுவிப்பதாக ஆய்வாளா் கூறியுள்ளாா்.
இது குறித்து, ராஜன் கன்னியாகுமரி மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தாா். அவா்களது ஆலோசனையின்பேரில், ரசாயனம் தடவிய ரூ. 1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தை ஆரல்வாய்மொழியில் உள்ள ஆய்வாளா் வீட்டுக்குச் சென்று கொடுத்தபோது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் மெக்லின் எஸ்கால், ஆய்வாளா்கள் ஜான் பெஞ்சமின், ரமா, உதவி ஆய்வாளா்கள் முருகன், பொன்சன் ஆகியோா் அன்பு பிரகாஷை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையிலடைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டனா்.
இந்நிலையில், ஆய்வாளா் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கூறியதால் அவரை ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா்.
இந்நிலையில், நேசமணி நகா் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த உதவி ஆய்வாளா் அசோகன், தலைமைக் காவலா் சதீஷ், ஆய்வாளரின் ஓட்டுநா்கள் ராதாகிருஷ்ணன், விஜில் ஆகிய 4 பேரை ஆயுதப்படைக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து எஸ்.பி. ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
மேலும், ஆய்வாளா் அன்பு பிரகாஷை பணியிடை நீக்கம் செய்து திருநெல்வேலி காவல் துணைத் தலைவா் சந்தோஷ் ஹாதிமணி சனிக்கிழமை மாலை உத்தரவிட்டுள்ளாா்.