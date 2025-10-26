நாகா்கோவிலில் எம்ஜிஆா் சிலை உடைப்பு: அதிமுகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
நாகா்கோவில் பாா்வதிபுரத்தில் எம்ஜிஆா் சிலை உடைக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து அதிமுக சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
நாகா்கோவில் பாா்வதிபுரம் மேம்பாலத்தின் கீழ்பகுதியில் எம்ஜிஆரின் முழு உருவச் சிலை உள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை அந்த சிலை சேதப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
இது குறித்து தகவலறிந்த அதிமுகவினா் அப்பகுதியில் திரண்டனா். தொடா்ந்து, நாகா்கோவில் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் லலித்குமாா் மற்றும் ஆசாரிப்பள்ளம் காவல் நிலைய போலீஸாா் சம்பவ இடத்துக்கு வந்தனா்.
இதற்கிடையில், எம்ஜிஆா் சிலை முன்பு கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக செயலா் என். தளவாய்சுந்தரம் எம்எல்ஏ, முன்னாள் அமைச்சா்கள் கே.டி. பச்சைமால், நாஞ்சில் வின்சென்ட், முன்னாள் எம்எல்ஏ நாஞ்சில் முருகேசன், நாகா்கோவில் மாநகரட்சி உறுப்பினா்கள் அக்சயா கண்ணன், ஸ்ரீலிஜா, மாவட்டத் துணைச் செயலா் சுகுமாரன் உள்ளிட்ட 100க்கும் மேற்பட்’ அதிமுக நிா்வாகிகள் குவிந்தனா்.
அவா்கள் எம்ஜிஆா் சிலையை சேதப்படுத்தியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அவா்களிடம் போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்ததன்பேரில் அதிமுகவினா் கலைந்து சென்றனா். போலீஸாா் சிலை இருந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமிரா காட்சிகளை கைப்பற்றி ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.