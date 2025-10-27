கன்னியாகுமரி
நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைக்கழகத்தில் விமானவியல் ஆய்வகம்
தக்கலை: குமாரகோவில் நூருல் இஸ்லாம் பல்கலைக்கழகத்தில், ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் விமானவியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வகம் மற்றும் 24 மணி நேரமும் இயங்கும் நூருல் இஸ்லாம் - நிம்ஸ் நானோ ஹெல்த் மையம் தொடக்க நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இவற்றை தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் கனிமொழி துவக்கி வைத்தாா். பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் நடந்த மரம் நடுதல் நிகழ்வில் பங்கேற்றாா்.
இந்நிகழ்வில் பால் வளத்துறை அமைச்சா் த.மனோதங்கராஜ், நாகா்கோவில் மாநகராட்சி மேயா் ஆா். மகேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
துணைவேந்தா் டெஸ்ஸி தாமஸ் வரவேற்றாா். பதிவாளா் பி. திருமால்வளவன் நன்றி கூறினாா்.
நிகழ்ச்சியை இணைதுணைவேந்தா்கள் கே. ஏ. ஜனாா்த்தனன், ஏ. ஷாஜின் நற்குணம் ஆகியோா் ஒருங்கிணைத்து நடத்தினா்.