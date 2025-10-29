உண்ணாமலைக்கடையில் இந்து இயக்கங்கள் ஆா்ப்பாட்டம்: 96 போ் கைது
களியக்காவிளை அருகே உண்ணாமலைக்கடையில் இந்து இயக்கங்கள் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதுதொடா்பாக 96 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
உண்ணாமலைக்கடை, முடியாம்பாறைவிளையில் 110 அடி உயர பாறையின் நடுவில் ஸ்ரீ பத்ரகாளி அம்மன் கோயில் உள்ளது. இதன் வெளிப்புறத்திலிருந்த சித்தா்பீட சிவலிங்கத்தை மா்ம நபா்கள் கடந்த 11ஆம் தேதி சேதப்படுத்தினா். இதுகுறித்து மாா்த்தாண்டம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
சேதமடைந்த சிவலிங்கம் சரிசெய்யப்பட்ட நிலையில், விளவங்கோடு வட்டாட்சியா், போலீஸாா் சனிக்கிழமை வந்து கோயிலின் பூட்டை உடைத்து, அம்மன் சிலை, சிவலிங்கத்தை பெயா்த்து எடுத்துச் சென்றனராம். இதையடுத்து, பக்தா்கள் காவல் நிலையம் முற்றுகை உள்ளிட்ட பலகட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபடுவதுடன், சுவாமி சிலைகள் இல்லாமலேயே பூஜைகள் நடத்துவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சிலையை எடுத்துச்சென்ற அதிகாரிகளைக் கண்டித்தும், அவற்றைத் திரும்ப வழங்கக் கோரியும் இந்து இயக்கங்கள் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
கிள்ளியூா் ஒன்றிய இந்து முன்னணி தலைவா் ஆனந்த் தலைமை வகித்தாா். பக்தா்கள் சங்க மகளிரணித் தலைவா் தீபா, உண்ணாமலைக்கடை பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் ராஜன், முருகேசன், மகேஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் வழக்குரைஞா் ஆறுமுகம், முன்னாள் மாவட்டத் தலைவா் மிசா சோமன், நெல்லை கோட்டச் செயலா் ஆா்.கே. கண்ணன், உண்ணாமலைக்கடை பேரூராட்சி முன்னாள் தலைவா் ஆா். ஜெயசீலன், பாஜக மாவட்ட இளைஞரணித் தலைவா் சுஜின்ராஜ், குழித்துறை நகா்மன்ற உறுப்பினா் கே. ரத்தினமணி உள்ளிட்ட திரளானோா் பங்கேற்றனா்.
மாா்த்தாண்டம் சரக காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் நல்லசிவம் தலைமையிலான போலீஸாா் பேச்சு நடத்தினா். 19 பெண்கள் உள்ளிட்ட 96 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.