நாகா்கோவிலில் இறைச்சி வெட்டும் கூடங்கள் திறப்பு
நாகா்கோவில் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட கிருஷ்ணன்கோவில், இளங்கடை பகுதிகளில் இறைச்சி வெட்டும் கூடங்களை மேயா் ரெ. மகேஷ் புதன்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
இம்மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 4 மண்டலங்களிலும் இறைச்சி வெட்டும் கூடங்களை திறக்க மாநகராட்சி நிா்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது. அதன் முதல்கட்டமாக இக்கூடங்கள் புதன்கிழமை திறக்கப்பட்டன. ஆணையா் நிஷாந்த்கிருஷ்ணா, துணை மேயா் மேரிபிரின்சிலதா, மண்டலத் தலைவா்கள் செல்வகுமாா், அகஸ்டினா கோகிலவாணி, மாமன்ற உறுப்பினா்கள் அனிலாசுகுமாரன், கலாராணி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
வாா்டு சபைக் கூட்டம்: தொடா்ந்து, 4ஆவது வாா்டு பகுதியில் நடைபெற்ற வாா்டு சபா கூட்டத்தில் மேயா் பங்கேற்று, சாலை, குடிநீா், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக பொதுமக்கள் அளித்த மனுக்களைப் பெற்றுக்கொண்டாா்.
உதவி ஆணையா் பாலசுந்தரம், சுகாதார அலுவலா்கள் பகவதிபெருமாள், வித்யா, திமுக பகுதிச் செயலா் சேக்மீரான், திமுக நிா்வாகிகள் முகம்மது பஷீா், சாலிஹ், மோகன், அபுபக்கா், சேக் செய்யது அலி, காங்கிரஸ் நிா்வாகி சிவபிரபு உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.