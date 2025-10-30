குலசேகரம் சாரதா கிருஷ்ணா ஹோமியோபதி கல்லூரியில் நாளை வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குலசேகரம் சாரதா கிருஷ்ணா ஹோமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரியில் நிறுவன தின வெள்ளி விழா கொண்டாட்டம் சனிக்கிழமை (நவ. 1) நடைபெறுகிறது.
கல்லூரித் தலைவா் டாக்டா் சி.கே. மோகன் தலைமை வகிக்கிறாா். திருவனந்தபுரத்திலுள்ள ஜொ்மனி நாட்டின் தூதரக அதிகாரி செய்யது இப்ராகிம் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்றுப் பேசுகிறாா். தனியாா் தொலைக்காட்சி ஆசிரியா் ஷாஜன் சகரியா, கேரளப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் பேராசிரியா் அஜுத்சங்கா் எஸ். நாயா், ஓய்வுபெற்ற பதிவாளா் திலீப், கொல்கத்தா தேசிய ஹோமியோபதி நிறுவன முன்னாள் இயக்குநா் ஈஸ்வரதாஸ், மத்திய அரசின் ஆயுஷ் அமைச்சக முன்னாள் ஆலோசகா் என். ராதா, கல்லூரி அறநெறிக் குழுத் தலைவா் பி. கிருஷ்ணபிரசாத், மலையாள சமாஜம் செயற்குழு உறுப்பினா் சி. பாலசந்திரன் நாயா், கல்லூரி அறக்கட்டளை உறுப்பினா் சபரீஷ் பி. நாயா், எழுத்தாளா் வெங்கானூா் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசுகின்றனா்.
இக்கல்லூரியில் 25 ஆண்டுகளாக சிறப்பாகப் பணியாற்றிய ஊழியா்களுக்கு விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன; சாதனை புரிந்த போராசிரியா்கள் கௌரவிக்கப்படுகின்றனா். கல்லூரி முதல்வா் டாக்டா் என்.வி. சுகதன் வரவேற்கிறாா். நிகழ்ச்சிகளின் ஒருங்கிணைப்பாளா் டாக்டா் வின்ஸ்டன் வா்க்கீஸ் நன்றி கூறுகிறாா்.