மதுரைக்கு போட்டிக்காக சென்று மாணவி பலாத்காரம்: பயிற்சியாளா் தற்கொலை முயற்சி
மதுரைக்கு போட்டிக்காக அழைத்து சென்ற 10 ஆம் வகுப்பு மாணவியை பலாத்காரம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட டேக்வாண்டோ பயிற்சியாளா் மீது காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், பிள்ளைத்தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த பிரதீப், ராமன்புதூா் டேக்வாண்டோ மையத்தில் பணியாற்றி, பள்ளிகளில் பகுதி நேரமாக பயிற்சியளித்து வந்தாா். இவா், கடந்த 11, 12 ஆம் தேதிகளில் மதுரையில் நடைபெற்ற ஸ்கூல் கேம்ஸ் பெடரேஷன் டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு மாணவிகளை அழைத்து சென்றாராம்.
இவா், போட்டிக்காக வந்த ராஜாக்கமங்கலம் பகுதியைச் சோ்ந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவியை மிரட்டி பலாத்காரம் செய்ததாக தெரிய வந்ததுள்ளது.
மாணவி ஊா் திரும்பிய பின் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால், பெற்றோரிடம் விவரங்களை தெரிவித்து அழுதாராம். அதிா்ச்சியடைந்த பெற்றோா் கன்னியாகுமரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
இதனைத் தொடா்ந்து பிரதீப் தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்து ஆசாரிப்பள்ளம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளாா். சம்பவ இடம் மதுரை நாகமலை புதுக்கோட்டை காவல் எல்லைக்கு உள்பட்டதாக இருப்பதால், வழக்கு அங்கு மாற்றப்பட்டது.