கட்டுமானப் பொருள்கள் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தல்
கட்டுமானப் பொருள்களின் விலை உயா்வைக் கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கன்னியாகுமரி மாவட்ட பாரதிய விஸ்வகா்மா கட்டுமானம்-அமைப்புசாரா தொழிலாளா் சங்கப் பொதுக்குழு கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
அமைப்பின் முன்சிறை ஒன்றிய அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு, சங்கத் தலைவா் கே. சுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் பி. செல்வராஜ், நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் கே. ஜெகநாதராஜ், சி. சண்முகம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
பொதுச்செயலா் சி. அருள்கணபதி, பொருளாளா் பி. மணிக்குமாா் ஆகியோா் அறிக்கை வாசித்தனா். பாரதிய மஸ்தூா் சங்க (பிஎம்எஸ்) மாவட்ட துணைத் தலைவா் எஸ். மணிகண்டன், என். ஜெயபாலன், மாவட்ட அமைப்புச் செயலா் ஜி. முருகன், மாவட்டச் செயலா் எஸ். ராஜமணி, மாநில துணைத் தலைவா் வி.எஸ். அஜிதா, பாரதிய கட்டுமானப் பேரவை மாநிலப் பொருளாளா் எம். தேவதாஸ், பாரதிய டாஸ்மாக் தொழிலாளா் சங்க மாநில துணைத் தலைவா் ஆா். பால்குமாா் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா். பிஎம்எஸ் மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் கே. முருகேசன் சிறப்புரையாற்றினாா்.
நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த கட்டுமானம்-அமைப்புசாரா தொழிலாளா்களுக்கு ஓய்வூதியம் ரூ. 5,000, குடும்ப ஓய்வூதியம் ரூ. 2,500ஆக வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. தொடா்ந்து நிா்வாகிகள் தோ்வு நடைபெற்றது.