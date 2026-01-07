குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு
குழித்துறை அரசு மருத்துவமனையில் குமரி மாவட்ட ஆட்சியா் ரா.அழகுமீனா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
மருத்துவமனையில் உள்ள மருந்தகம், தடுப்பூசி பிரிவு, பிரசவ கண்காணிப்புப் பிரிவு, ஸ்கேன் பிரிவு, பிரசவ வாா்டு, பிரசவ பின் கவனிப்புப் பிரிவு, ரத்த சேமிப்புப் பிரிவு, பல் மருத்துவ பிரிவு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன் புறநோயாளிகள் பிரிவில் நோயாளிகளின் மருந்து பரிந்துரை சீட்டுகள், மருந்து இருப்புகள் குறித்தும் ஆய்வுசெய்தாா்.

மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் மருத்துவ சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவ பயனாளா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். நோயாளிகளுக்கு மருத்துவா்கள் பரிந்துரைக்கும் மருந்து விவரங்களை நோயாளிகளின் மருத்துவ குறிப்பேட்டிலும் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா் ஆய்வின்போது மருத்துவ அலுவலா் பிருந்தா, மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் கலந்துகொண்டனா். தொடா்ந்து கருங்கல் பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகளையும் அவா் பாா்வையிட்டாா்.

