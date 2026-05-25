Dinamani
மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா மறுதேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி! பேரவையில் பாஜகவின் பலம் 208-ஆக உயர்வு! போதை இல்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவதில் முதல்வர் விஜய் தீவிரம்: அமைச்சா் கே.தென்னரசுவாராந்திர ரயில்கள் ஜூன் வரை நீட்டிப்பு: தெற்கு ரயில்வே அறிவிப்புத்விஷா சர்மா மரண வழக்கு: இரண்டாவது முறை உடற்கூராய்வுக்குப் பின் உடல் தகனம்!பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்; பஞ்சாப் கிங்ஸ், கேகேஆர் வெளியேறின!நீட் மறு தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து சேவை: கேஜரிவால் வலியுறுத்தல்! அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
/
கன்னியாகுமரி

கருங்கல்லில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தா்னா

News image

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி - கோப்புப் படம்

Updated On :25 மே 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கருங்கல் பேருந்து நிலையம் முன் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை தா்னா போராட்டம் நடைபெற்றது.

பெட்ரோல், டீசல், எரிவாயு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருள்களின் விலை உயா்வையும், மத்திய பாஜக அரசையும் கண்டித்து, கட்சியின் கிள்ளியூா் கிழக்கு ஒன்றியம் சாா்பில் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு, கிழக்கு வட்டாரச் செயலா் வழக்குரைஞா் ராஜா தலைமை வகித்தாா்.

ஆட்டோ சங்க மாவட்டச் செயலா் சோபனராஜ் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட கமிட்டி உறுப்பினா் சகாயபாபு, முன்னாள் வட்டாரச் செயலா் சாந்தகுமாா், வட்டார கமிட்டி உறுப்பினா்கள் றசல்ராஜ், மோசஸ்ராஜ் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

சிவகிரியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

சிவகிரியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

இடதுசாரிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

இடதுசாரிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

கருங்கல்லில் சாரல் மழை

கருங்கல்லில் சாரல் மழை

விடியோக்கள்

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

"Congress செய்த துரோகத்தை மறக்காதீர்கள்!": உதயநிதி ஸ்டாலின் | DMK | Congress | TVK

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

5 ஆண்டுகளா? விரைவில் இந்த ஆட்சி கவிழத்தான் போகிறது MK Stalin பேச்சு

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

காங்கிரஸிடம் Vijay ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்! |Tamilisai Soundararajan | BJP

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin

DMK Vs TVK | முன்னாள் முதல்வருக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன்! | MKStalin