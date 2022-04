தென்காசி மாவட்டம், மலைப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை பெய்த கனமழையால் குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீா்வரத்து அதிகரித்துள்ளது.

By DIN | Published on : 14th April 2022 01:33 AM | Last Updated : 14th April 2022 01:33 AM | அ+அ அ- |