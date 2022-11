மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படும்-நகா்மன்ற பகுதி சபையில் அதிகாரிகள் உறுதி

By DIN | Published On : 03rd November 2022 12:00 AM | Last Updated : 03rd November 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |