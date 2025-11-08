அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீரைத் திறந்துவைத்து மலா்களைத் தூவினாா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா். உடன், எஸ்.பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ.
தென்காசி

அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து தண்ணீா் திறப்பு

தென்காசி மாவட்டம், செங்கரை வட்டம் மேக்கரை அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து பிசான பருவ சாகுபடிக்கு வெள்ளிக்கிழமை தண்ணீா் திறந்து விடப்பட்டது.
தென்காசி மாவட்டம், செங்கரை வட்டம் மேக்கரை அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து பிசான பருவ சாகுபடிக்கு வெள்ளிக்கிழமை தண்ணீா் திறந்து விடப்பட்டது.

மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் தலைமை வகித்து தண்ணீரைத் திறந்துவைத்து செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: அடவிநயினாா் கோயில், கருப்பாநதி , ராமநதி ஆகிய நீா்த்தேக்கங்களிலிருந்து நிகழ்வாண்டில் பிசான பருவ சாகுபடிக்கு நவ. 7 முதல் 2026 மாா்ச் 31ஆம் தேதி வரை, தண்ணீா் திறந்துவிட அரசு ஆணையிட்டுள்ளது.

அதனடிப்படையில், அடவிநயினாா் கோயில் நீா்த்தேக்கத்திலிருந்து நீா் இருப்பை பொருத்து வினாடிக்கு 100 கன அடி வீதம், 955.39 மி. கனஅடிக்கு மிகாமல் தண்ணீா் திறந்து விடப்படும். இதன் மூலம் தென்காசி மாவட்டம், செங்கோட்டை, கடையநல்லூா் வட்டங்களில் உள்ள வடகரை கீழ்பிடாகை, வடகரை மேல்பிடாகை,பண்பொழி இலத்தூா், குத்துக்கல் வலசை, கொடிக்குறிச்சி, அச்சன்புதூா், நெடுவயல், நயினாரகரம், கிளாங்காடு, ஆய்க்குடி, சாம்பவா்வடகரை, சுரண்டை ஆகிய பாசன பரப்புகளில் 2147.47 ஏக்கா் நேரடி பாசனம், 5495.68 ஏக்கா் மறைமுக பாசனம் என மொத்தம் 7643.15 ஏக்கா் பாசன நிலங்கள் பயன்பெறும் என்றாா்.

இதில், எஸ். பழனிநாடாா் எம்எல்ஏ.,செயற்பொறியாளா் (நீா் வளம் ஆதாரத்துறை) மணிகண்டராஜன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

