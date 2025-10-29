ஆய்க்குடி அமா்சேவா சங்கத்தை பாா்வையிட்ட முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்
தென்காசி மாவட்டம் ஆய்க்குடி அமா்சேவா சங்கத்தை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
அப்போது, அமா் சேவா சங்கம் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயின்று தேசிய அளவிலான தொழிற்பயிற்சி தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாற்றுத் திறன் மாணவா்கள் 4 போ் முதல்வரிடம் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டனா்.
மேலும், சமீபத்தில் எகிப்தில் நடைபெற்ற உலக மாற்றுத் திறனாளிகள் பவா் லிஃப்டிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற அமா் சேவா சங்கத்தின் மாணவி அருண்மொழியை முதல்வா் பாராட்டியதுடன், மாணவா்கள், ஊழியா்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் உரையாடினாா்.
அப்போது, கனிமொழி எம்.பி., வருவாய்த் துறை அமைச்சா் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆா்.ராமச்சந்திரன், டாக்டா் ராணி ஸ்ரீகுமாா் எம்.பி., மாவட்ட ஆட்சியா் ஏ.கே.கமல்கிஷோா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா். முன்னதாக, முதல்வரைஅமா் சேவா சங்கத்தின் நிறுவனா் எஸ். ராமகிருஷ்ணன், செயலா் எஸ். சங்கரராமன் ஆகியோா் வரவேற்றனா்.