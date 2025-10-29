தென்காசி
சிலம்பம் சுற்றிய முதல்வா்!
தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டையில் சிலம்பாட்ட மாணவா்-மாணவியருடன் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் புதன்கிழமை சிலம்பம் சுற்றினாா்.
ஆய்க்குடி அருகே அனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக முதல்வா் ஆலங்குளம் வழியாக சென்றுகொண்டிருந்தாா். அப்போது, கீழசுரண்டை அருகே நடைபெற்ற சிலம்பாட்டப் போட்டியில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்-மாணவியா் சிலம்பம் சுற்றி முதல்வருக்கு வரவேற்பளித்தனா். அப்போது, அவா்களுடன் சோ்ந்து முதல்வரும் சிலம்பம் சுற்றி உற்சாகப்படுத்தினாா்.