புளியங்குடி காவல் நிலையத்தில் தந்தை, மகள் விஷம் குடித்து தற்கொலை முயற்சி: 3 போலீஸாா் இடைநீக்கம்
தென்காசி மாவட்டம், புளியங்குடி காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அழைத்து வரப்பட்ட தந்தை,மகள் இருவரும் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவத்தை தொடா்ந்து 3 போலீஸாா் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனா். உதவி ஆய்வாளா் காத்திருப்போா் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செயய்ப்பட்டுள்ளாா்.
புளியங்குடி பகுதியை சோ்ந்த முகமதுகனி (71 ) , அவரது மகள் ஆயிஷா சித்திக்கா ( 41) ஆகிய இருவரும் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்களை விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் புளியங்குடி போலீஸாா் இருவரையும் விசாரணைக்காக 2 நாள்களுக்கு முன்னா் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா். அப்போது அவா்கள் இருவரும் காவல் நிலையத்தில் வைத்து விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றனராம்.அவா்களை போலீஸாா் மீட்டு புளியங்குடி பகுதியிலுள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இதற்கிடையே, சம்பவத்திற்கு காரணமான காவல்துறையினா் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மனியநேய மக்கள் கட்சி தலைவா் ஜவாஹிருல்லா முதல்வருக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தாா்.
இந்நிலையில், பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்பட்டதாக புளியங்குடி தனிப்பிரிவு காவலா் மருதுபாண்டியன், பெண் காவலா் தேவி, தலைமைக் காவலா் சிவா ஆகிய 3 பேரையும் இடைநீக்கம் செய்து தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.எஸ்.மாதவன் உத்தரவிட்டுள்ளாா். மேலும், உதவி ஆய்வாளா் தீபன்குமாா் காத்திருப்போா் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளாா்.