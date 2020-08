கரோனா சிகிச்சைக்காக ரூ.103 கோடியில் 500 ஆம்புலன்ஸ்கள்: ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநா், அவசரகால பணியாளா்களுக்கு தலா ரூ.5,000 ஊக்கத் தொகை; முதல்வா் அறிவிப்பு

By DIN | Published on : 08th August 2020 09:38 AM | அ+அ அ- | |