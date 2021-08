ரூ.98 லட்சம் நிதி ஒதுக்ரூ.98 லட்சம் நிதி ஒதுக்கியும் பராமரிப்பு இல்லை: வடக்குக் கோடை மேலழகியான் கால்வாயில் நீா்க்கசிவு; விவசாயிகள் கண்ணீா்கியும் பராமரிப்பு இல்லை: வடக்குக் கோடை மேலழகியான் கால்வாயில் நீா்க்கசிவு---வீணாகும் தண்ணீா்; விவசாயிகள் கண்ணீா்

By DIN | Published on : 31st August 2021 02:39 AM | அ+அ அ- | |