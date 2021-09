உள்ளாட்சித் தோ்தல் பயிற்சி வகுப்பு: பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவா்கள் கட்டாயம் பங்கேற்க வேண்டும்; ஆட்சியா் உத்தரவு

உள்ளாட்சித் தோ்தல் பயிற்சி வகுப்பு: பணி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவா்கள் கட்டாயம் பங்கேற்க வேண்டும்; ஆட்சியா் உத்தரவு

By DIN | Published on : 23rd September 2021 07:42 AM | அ+அ அ- | |