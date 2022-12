ராஜபதி கிராமத்தில் சோலாா் மின் திட்டத்துக்கு விளை நிலங்களை கையகப்படுத்த விவசாயிகள் எதிா்ப்பு

By DIN | Published On : 31st December 2022 01:45 AM | Last Updated : 31st December 2022 01:45 AM | அ+அ அ- |