மஞ்சள் நோய்த் தாக்குதலால் 2,000 ஏக்கா் நெல்பயிா் பாதிப்பு--இழப்பீடு கோரும் விவசாயிகள்

By DIN | Published on : 14th February 2022 05:46 AM | Last Updated : 14th February 2022 05:46 AM | அ+அ அ- |