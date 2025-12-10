டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆழ்வாா்குறிச்சி குட்ஷெப்போ்ட் பள்ளி சாதனை

திருநெல்வேலி
டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆழ்வாா்குறிச்சி குட்ஷெப்போ்ட் பள்ளி சாதனை
தமிழக துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கே.எஸ். டேபிள் டென்னிஸ் கோச்சிங் அகாதெமி சாா்பில் பள்ளி மாணவா்களுக்கிடையே நடைபெற்ற மாநில அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளில் ஆழ்வாா்குறிச்சி, குட்ஷெப்போ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் வெற்றி பெற்றனா்.
இப்போட்டி பாபநாசம் திருவள்ளுவா் கல்லூரியில் நடைபெற்றது. இதில் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்புப் பிரிவில் குட்ஷெப்போ்ட் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி சாா்பில் பங்கேற்ற மாணவா் காா்த்திகேயன் 2ஆம் இடமும், மாணவி மகாலட்சுமி 3ஆம் இடமும் பெற்று சாதனைப் படைத்தனா்.
வெற்றி பெற்றவா்களை பள்ளித் தாளாளா் ஆண்டனி பாபு, முதல்வா் ஜோஸ்பின் விமலா, தலைமை ஆசிரியா் மீராள் உள்பட பலா் பாராட்டினா்.