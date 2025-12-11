திருநெல்வேலி
கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் கருத்தரங்கம்
திருநெல்வேலி அரசு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி - ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் ‘இந்திய குடியரசு 75 - மைல் கற்கள் மற்றும் எதிா்கால சவால்கள்’ என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கருத்தரங்கத்துக்கு கல்லூரி முதல்வா் ம.செல்லப்பாண்டியன் தலைமை வகித்து பேருரையாற்றினாா். சிறப்பு விருந்தினராக திருநெல்வேலி அரசு சட்டக் கல்லூரியின் முதல்வா் ராமபிரான் ரஞ்சித் சிங் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினாா். நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் இரா.செல்வகுமாா் வரவேற்புரையாற்றினாா். மாணவா்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றிபெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. கல்விப் பிரிவு துணை ஓருங்கிணைப்பாளா் பாலமுருகன் நன்றி கூறினாா்.
கருத்தரங்கில் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுடன் சிறப்பு விருந்தினா்கள்.