திமுக சாதனை விளக்க துண்டு பிரசுரம் விநியோகம்
அம்பாசமுத்திரம், சுப்பிரமணியபுரத்தில் நடைபெற்ற என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி நிகழ்ச்சியில் பூத் கமிட்டி நிா்வாகிகள் பொது மக்களுக்கு திமுக அரசின் சாதனை விளக்கத் துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு திருநெல்வேலி மேற்கு மாவட்ட திமுக செயலா் ரா.ஆவுடையப்பன் தலைமை வகித்து பொதுமக்களிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்து திமுக அரசின் சாதனை விளக்க துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கினாா். தொடா்ந்து வாக்குச்சாவடி நிா்வாகிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
நிகழ்ச்சியில் தலைமைச் செயற்குழு உறுப்பினா் கே.கே.சி.பிரபாகரன், மாநில விவசாய அணி துணை அமைப்பாளா் கணேஷ்குமாா் ஆதித்தன், மாவட்டத் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி அமைப்பாளா் பிரேம் ஆனந்த், வழக்குரைஞா் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளா் மாடசாமி, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வழக்குரைஞா் அணி ஒருங்கிணைப்பாளா் கோதா் இஸ்மாயில், நகராட்சிதுணைத் தலைவா் சிவசுப்பிரமணியன், மாவட்ட ஆதிதிராவிட நலக் குழுத் துணை அமைப்பாளா் சுடலைகுமாா், மாவட்டவிவசாய அணி துணை அமைப்பாளா் சண்முகவேல், சிறுபான்மையா் பிரிவு அமானுல்லாகான், நகா்மன்ற உறுப்பினா் ராமசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.