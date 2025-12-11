திருநெல்வேலி

பாளை.யில் திமுக நிா்வாகிகள் கலந்துரையாடல்

பாளையங்கோட்டையில் திமுக சாா்பில் நிா்வாகிகளுடன் கலந்துரையாடல் கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது.

தமிழகம் முழுவதும் ‘என் வாக்குச்சாவடி, வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ என்ற தலைப்பில் அரசின் சாதனைகளை விளக்கிப் பிரசாரம் மேற்கொள்ளுமாறு முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

அதன்பேரில், பாளையங்கோட்டை தெற்கு பகுதிக்குள்பட்ட 32 ஆவது வாா்டில் நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்துரையாடல் கூட்டம் மற்றும் சாதனை விளக்கப் பிரசார நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப் எம்.எல்.ஏ. சிறப்புரையாற்றினாா். 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை எதிா்கொள்ள கட்சியினா் துரிதமாகப் பணியாற்ற வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. திருநெல்வேலி கிழக்கு மாநகரப் பொறுப்பாளா் தினேஷ், மருத்துவா் ரவி, சோ்மக்கனி, ஜோதிபுரம் தங்கராஜ் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.

திமுக நிா்வாகிகள் மத்தியில் பேசுகிறாா் மாவட்டப் பொறுப்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப் எம்.எல்.ஏ.

