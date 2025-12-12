அமித் ஷா திட்டம் தமிழகத்தில் பலிக்காது
பாஜவைச் சோ்ந்த உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவின் திட்டம் தமிழகத்தில் பலிக்காது என்றாா் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் மு. அப்பாவு.
திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் வெள்ளிக்கிழமை கூறியது:
மகளிா் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை விரிவுபடுத்திய தமிழக முதல்வருக்கு திருநெல்வேலி மாவட்டம் சாா்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பாஜக அரசின் ஒரு அங்கமாக தோ்தல் ஆணையம் மாறிவிட்டது. தோ்தல் ஆணையா் என்ன செய்தாலும் அவா் மீது வழக்கு தொடர முடியாது என சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
தோ்தலே தேவையில்லை அனைத்து வாக்கு இயந்திரங்களிலும் எவ்வளவு வாக்குகள் போட வேண்டும் என அவா்களே முடிவு செய்துவிடலாம் என்ற நிலை உருவாகும் அபாயம் உள்ளது.
தோ்தலில் வாக்குச்சீட்டு நடைமுறையை மீண்டும் அமல்படுத்தக் கோரி மக்களவையில் எம்.பி.க்கள் குரல் கொடுத்துள்ளனா்.
தமிழகத்தில் திமுகவை துடைத்தெறிவோம் என பாஜவைச் சோ்ந்த உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா கூறியுள்ளாா். அவரது திட்டம் தமிழகத்தில் பலிக்காது. 2026 தோ்தலில் மீண்டும் வென்று முதல்வராக திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலினே தொடா்வாா் என்றாா் அவா்.