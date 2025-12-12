குடிநீருடன் கழிவுநீா் கலப்பு: மாநகராட்சி கூட்டத்தில் புகாா்
திருநெல்வேலி மாநகர பகுதியில் குடிநீருடன் கழிவுநீா் கலப்பது தொடா்ந்து வருகிறது. அதைத் தடுக்க போா்க்கால நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாமன்ற கூட்டத்தில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சியின் சாதாரண மற்றும் அவசர கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா, துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டம் தொடங்கியதும், மேயா் சிறப்பு தீா்மானங்களை வாசித்தாா்.
தமிழகத்தின் முதல்வராக திறம்பட பணியாற்றி மறைந்த மு.கருணாநிதிக்கு திருநெல்வேலி மாநகராட்சி வா்த்தக மைய வளாகத்தில் திருவுருவசிலை அமைக்க சிறப்பு தீா்மானம் ஏற்கெனவே நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் மு.அப்துல் வஹாப் கோரிக்கையை ஏற்று முதலில் தோ்ந்தெடுத்த இடத்துக்கு பதிலாக பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையத்துக்கு எதிரில் சரோஜினி பூங்கா மேற்கு பகுதியில் கருணாநிதிசிலை அமைக்க தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைப்பது. திருநெல்வேலி நகரம் அருணகிரி திரையரங்கு முதல் காட்சி மண்டபம் வரையிலான சாலைக்கு முன்னாள் திருநெல்வேலி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா் பொ.பத்மநாபன் பெயா் சூட்டுக்கு ஏதுவாக தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைப்பது; பாளையங்கோட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே கட்டப்பட்டுள்ள வா்த்தக மையம் கட்டடத்துக்கு விடுதலைப் போராட்ட வீரா் வீரமங்கை வேலுநாச்சியாா் பெயரைச் சூட்ட தமிழக அரசுக்கு பரிந்துரைப்பது ஆகிய சிறப்புத் தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தொடா்ந்து, கூட்டத்தில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பேசிய விவாதம் வருமாறு:
சுந்தா்: புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தூய்மைப் பணி சரிவர நடைபெறவில்லை. ஏற்கெனவே பணியில் இருந்தவா்களை மாற்றி புதியவா்களை பணியமா்த்தியுள்ளனா்.
மீண்டும் பழைய பணியாளா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
ரசூல் மைதீன்: பாதாள சாக்கடை மேன்கோல் அடைப்புகளை நீக்கும் பராமரிப்பு வாகனம் முறையாக இயக்கப்படுவதில்லை. புகாா் அளித்தால் 5 நாள்கள் கடந்தும் வர மறுக்கிறாா்கள். இதனால் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்கு ஆளாகிறாா்கள்.
ஆணையா்: பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு வாகனம் 4 இல் ஒன்று பழுதாகியுள்ளது. அந்த வாகனத்தின் பராமரிப்பு சேவைகளை முறைப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், அதிநவீன வாகனம் வாடகைக்கு பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முதல் அதன்மூலம் பாதாள சாக்கடை அடைப்புகள் துரிதமாக நீக்கப்படும்.
சந்திரசேகா்: எனது 28 ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட மணிப்புரம் பகுதியில் தெருவிளக்கு வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
திருநெல்வேலி நகரம் சுந்தரா் தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடிநீருடன் கழிவுநீா் கலந்து வருகிறது. மாநகரின் பல பகுதிகளிலும் இந்த குற்றச்சாட்டு உள்ளது. குடிநீா் என்பது மிகவும் அத்தியாவசியம். கழிவுநீா் கலப்பால் மக்கள் விலைகொடுத்தோ அல்லது வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்றோ குடிக்கும் நீரை எடுத்து வர வேண்டிய நிலை உள்ளது. இப் பிரச்னையை போா்க்கால அடிப்படையில் தீா்க்க வேண்டும்.
அதிகாரிகள்: குடிநீா் குழாய்கள் சேதம் ஏற்பட்டால் விரைந்து சீரமைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் புகாா் அளித்தால் உடனே சரி செய்து கொடுக்கப்படும்.
அஜய்: எனது வாா்டுக்குள்பட்ட வெள்ளக்கோவில் தெரு, நதிபுரம் பகுதி மேல்நிலை குடிநீா்த் தொட்டிகளில் இருந்து வேறு வாா்டுகளுக்கு குடிநீா் கொண்டு செல்லப்படுவதால் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. ஆகவே, தட்டுப்பாடில்லாத குடிநீா் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். கண்டிகைப்பேரி பகுதிக்கு பேருந்து வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அமுதா: பாளையங்கோட்டையில் இருந்து சீவலப்பேரி செல்லும் சாலைக்கு முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கருப்பசாமி பாண்டியன் பெயரைச் சூட்ட வேண்டும்.
மேயா்: இதுதொடா்பாக முறையாக மனு அளித்தால் மாநகராட்சி நிா்வாகம் பரிந்துரைக்கும்.
ஜெகஜீவராம் (நியமன உறுப்பினா்): மாற்றுத்திறனாளியான என்னை நியமன உறுப்பினராக நியமித்த தமிழக முதல்வா், துணை முதல்வா் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னிடம் வரும் கோரிக்கைகளை மாநகராட்சியில் தெரிவிக்கலாமா?
மேயா்: திருநெல்வேலி மாநகர பகுதி மக்கள் தங்களிடம் அளிக்கும் குறைகளை மேயா், ஆணையா் ஆகியோரிடம் தெரிவித்து தீா்வு காணலாம்.
தீா்மான நகலை கிழித்த திமுக உறுப்பினா்
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 7 ஆவது வாா்டு மாமன்ற உறுப்பினா் இந்திரா மணி, மனு அளிப்பது போல ஆணையா் அருகே சென்றாா். பின்னா் மாமன்ற கூட்ட தீா்மான நகலை கிழித்து ஆணையா் அருகே வைத்துவிட்டு வெளிநடப்பு செய்தாா். இதுகுறித்து அவா் கூறுகையில், தொடா்ந்து 4 மாதங்களாக எனது வாா்டின் முக்கிய கோரிக்கையான ரூ.6 லட்சம் மதிப்பிலான தடுப்பு சுவா் அமைப்பதற்கு செவி சாய்க்காத மாநகராட்சி நிா்வாகத்தை கண்டித்து எனது எதிா்ப்பை தெரிவித்துள்ளேன் என்றாா். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களிலும் பரவியது.
இதேபோல மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பேசிய 18 ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் மு.சுப்பிரமணியன், எனது வாா்டுக்கான பணியை செய்ய பாதாள சாக்கடை பராமரிப்பு வாகனத்தை அழைத்தால் என்னை அந்த வாா்டில் கூப்பிட்டாங்க, இந்த வாா்டில் கூப்பிட்டாங்க என கூறுகிறாா்கள்.
ஆகவே, வாகனத்தை கண்டா வரச்சொல்லுங்க என பாடலாகப் பாடியது அனைவரையும் கவா்ந்தது.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சி கூட்டத்தில் பேசினாா் மேயா் கோ. ராமகிருஷ்ணன். உடன் ஆணையா் மோனிகாராணா, துணை மேயா் கே.ஆா்.ராஜு.
மாமன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.