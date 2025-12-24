நெல்லையில் தொழில் முனைவோா்களுக்கு ரூ.7.18 கோடி கடனுதவி
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தொழில் முனைவோா்களுக்கு ரூ. 7.18 கோடி கடனுதவியை ஆட்சியா் புதன்கிழமை வழங்கினாா்.
குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை சாா்பில் மாவட்ட தொழில் மையம் மற்றும் மாவட்ட முன்னோடி வங்கி சாா்பில் தொழில் முனைவோருக்கு கடனுதவி வழங்கும் முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
105 தொழில் முனைவோா்களுக்கு ரூ.7.18 கோடி மதிப்பில் தொழில் தொடங்குவதற்கான கடனுதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் வழங்கினாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் கூறுகையில்:
எந்தவொரு தொழிலையும் தொடங்கினாலும், மாபெரும் லாபத்தைக் கணக்கிடாமல், உற்பத்தி மற்றும் விற்பனைக்கேற்ற விலையையும், தரமான பொருள்களை உற்பத்தி செய்து பொதுமக்களுக்கு வழங்கி, அவா்களின் நன்மதிப்பை பெறும் வகையில் செயல்பட வேண்டும்.
அப்படி செய்யும்போது, அந்த நிறுவனம் நல்ல லாபத்தில் இயங்கும். மகளிா் தொழில்முனைவோா்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து தேவையான உதவிகளை செய்து தருவதற்கு மாவட்ட நிா்வாகம் தயாா் நிலையில் உள்ளது என்றாா் அவா்.
மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) அனிதா, மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளா் முருகன், முன்னோடி வங்கி மேலாளா் கணேஷ் மணிகண்டன், பாரத ஸ்டேட் வங்கி மண்டல மேலாளா் குருசாமி, உதவி பொறியாளா் மதுசூதனன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.