திருநெல்வேலி
வாகைகுளம் கல்லூரியில் கலைத்திருவிழா
நான்குனேரி அருகே வாகைகுளத்தில் உள்ள ஏபிஏ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் கலைத் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஏபிஏ கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இன்ப்ற்ன்ழ்ஹப் ஊங்ள்ற்-அடஅ இமபகஉப 2025 என்ற தலைப்பில் கலைத் திருவிழா நடைபெற்றது. கல்லூரி செயலா் திருமாறன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி முதல்வா் ஆனந்த் வரவேற்றாா்.
சின்னத்திரை நடிகா்கள் ஆனந்த் , புகழ், சரத் ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்- மாணவிகளுக்கு பரிசு, சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.
போட்டிகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற குற்றவியல் மற்றும் காவல் நிா்வாகத்துறை மூன்றாமாண்டு மாணவா் இசக்கிபாண்டியக்கு ஏபிஏ-பிரின்ஸ் விருதும், சமூக நலத்துறை இரண்டாமாண்டு மாணவி அகன்ஷாவுக்கு ஏபிஏ பிரின்சஸ் விருதும் வழங்கப்பட்டது.
பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.