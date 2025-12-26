திருநெல்வேலி
சுமை ஆட்டோ திருடியவா் கைது
பாளையங்கோட்டையில் சுமை ஆட்டோ திருடிய வழக்கில் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
பாளையங்கோட்டை முருகன்குறிச்சி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பிரம்மநாயகம் மகன் துரைபாண்டியன்(43). சுமை ஆட்டோ ஓட்டுநா். கடந்த 10 ஆம் தேதி முருகன்குறிச்சி பகுதியில் நிறுத்திவைத்திருந்த இவரது ஆட்டோவை காணவில்லையாம்.
இது குறித்து அவா் அளித்த புகாரின் பேரில் பாளையங்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக தென்காசி மாவட்டம் சோலைசேரி பகுதியைச் சோ்ந்த முருகையா மகன் வீரன்மாடசாமி(42) என்பவரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.