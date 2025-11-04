நெல்லையப்பா் கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா கொடியேற்றம்
திருநெல்வேலி நெல்லையப்பா்-காந்திமதியம்மன் கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா செவ்வாய்க்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.
இக்கோயிலில் ஐப்பசி திருக்கல்யாண திருவிழா ஆண்டுதோறும் வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நிகழாண்டுக்கான இத்திருவிழாவையொட்டி, காலை 6 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு கஜ பூஜை, கோ பூஜை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
அதைத் தொடா்ந்து சப்பரத்தில் காந்திமதி அம்பாள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் கொடிமரம் முன் எழுந்தருளினாா். இதையடுத்து கொடிப்பட்டம் கோயில் பிரகாரத்தில் எடுத்து வரப்பட்டது. பின்னா், வேத மந்திரங்கள் முழங்க அம்பாள் சந்நிதி கொடிமரத்தில் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது. அங்கு குழுமியிருந்த திரளான பக்தா்கள் பக்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
தொடா்ந்து மஞ்சள், பால், தயிா், இளநீா், தேன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்கள் கொண்டு கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனையும் நடைபெற்றன.
இரவு 7 மணிக்கு காந்திமதி அம்பாள் பூங்கோயில் வாகனத்தில் திருவீதி உலா வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
இத்திருவிழாவில், தினமும் காலையிலும், மாலையிலும் சிறப்பு அபிஷேக அலங்கார தீபாராதனை மற்றும் பல்வேறு வாகனங்களில் காந்திமதி அம்பாள் எழுந்தருளி வீதி உலா வருதல் நடைபெறும். 13-ஆம் தேதி இரவு 1 மணிக்கு காந்திமதி அம்பாள் தங்க முலாம் சப்பரத்தில் கீழ ரதவீதி வழியாக கம்பாநதி காமாட்சி அம்மன் கோயிலை சென்றடைகிறாா். 14-ஆம் தேதி பகல் 12 மணிக்கு கம்பாநதி அருகே உள்ள காட்சி மண்டபத்தில் காந்திமதி அம்பாளுக்கு, சுவாமி நெல்லையப்பா் காட்சி கொடுக்கும் வைபவமும், மாலை மாற்றும் நிகழ்ச்சியும், சிறப்பு தீபாராதனையும் நடைபெறுகிறது. அதைத்தொடா்ந்து மாலை 4.30 மணிக்கு சுவாமி-அம்பாள் வீதி உலா நடைபெறுகிறது. 15-ஆம் தேதி அதிகாலை 4.30 மணி முதல் 5.30 மணிக்குள் நெல்லையப்பா் கோயில் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சுவாமி-அம்பாள் திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது. காலை 9.30 மணிக்கு சுவாமி-அம்பாள் பூப்பல்லக்கில் பட்டணப்பிரவேச வீதி உலா நடைபெறுகிறது.
15-ஆம் தேதி முதல் 17-ஆம் தேதி வரை ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் ஊஞ்சல் விழா நடைபெறவுள்ளது. 18-ஆம் தேதி சுவாமி-அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் மறுவீடு பட்டணப்பிரவேச வீதி உலாவுடன் விழா நிறைவடைகிறது.
விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் செயல் அலுவலா் வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் ஊழியா்கள் செய்து வருகின்றனா்.