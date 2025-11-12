காா்த்திகை தீபத் திருவிழா: டிச.2இல் திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள்
காா்த்திகை தீப திருவிழாவை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி கோட்டம் சாா்பில் திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
இது தொடா்பாக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக திருநெல்வேலி கோட்ட மேலாண் இயக்குநா் நடராஜன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருவண்ணாமலை அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரா் கோயில் காா்த்திகை தீப திருவிழா டிச. 3-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம், திருநெல்வேலி கோட்டத்தின் சாா்பில் திருநெல்வேலி, தென்காசி, பாபநாசம், சங்கரன்கோவில், தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூா், நாகா்கோவில் போன்ற முக்கிய பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து டிச.ா் 2-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலைக்கு 90 சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், டிச. 3-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலையிலிருந்து திரும்பி வருவதற்கும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இதற்காக ஜ்ஜ்ஜ்.ற்ய்ள்ற்ஸ்ரீ.ண்ய் என்ற இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.