உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைக்க வேளாண் பட்டம் மற்றும் பட்டயப் படித்தவா்கள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
திருநெல்வேலி: முதல்வரின் உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைக்க வேளாண் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்டயப் படிப்பு முடித்தவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இது தொடா்பாக மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. சுகுமாா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழ்நாடு அரசின் 2025-26ஆம் ஆண்டு வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கையின்படி, தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் 4 ஆயிரம் வேளாண் பட்டதாரிகளும், 600-க்கும் மேற்பட்ட வேளாண் பட்டயதாரா்களும் வேளாண் கல்வியை நிறைவு செய்கின்றனா். இவா்களின் படிப்பறிவும், தொழில்நுட்ப திறனும் உழவா்களுக்கு உதவும் வகையில் முதல்வரின் உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைக்கும் திட்டம் 2025-26இன் கீழ் வேளாண் பட்டப்படிப்பு மற்றும் பட்ட படிப்பு முடித்தவா்களைக் கொண்டு உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளது.
இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு தேவைப்படும் இடுபொருள்கள், ஆலோசனைகள் மற்றும் இதர சேவைகள் ஒரு குடையின் கீழ் வழங்கிட அறிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இத் திட்டத்தில் இணைய விரும்பும் பயனாளிகள் தங்கள் பகுதி விவசாயிகளின் தேவைக்கேற்ப உழவா் நல சேவைகளை வழங்கலாம். ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ. 20 லட்சம் வரையிலான மதிப்பிலான இந்த சேவை மையங்கள் அமைத்திட 30 சதவீத மானியமாக ரூ.3 லட்சம் முதல் ரூ.6 லட்சம் வரை வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தில் இணையும் பயனாளிகள் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண்மைப் பொறியியல், வேளாண் விற்பனை குறித்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகள் வழங்குவதோடு வேளாண் இடுபொருள்கள் விற்பனை, வேளாண்மை சாா்ந்த சேவை மையங்கள், பண்ணை இயந்திர வாடகை மையம் மற்றும் விளைபொருள்கள், மதிப்பு கூட்டுதல் போன்ற சேவை வழங்கும் விதத்தில் சேவை மையங்களை அமைத்திட வேண்டும்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான 2 உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைத்திடவும், ரூ. 20 லட்சம் மதிப்பிலான ஒரு உழவா் நல சேவை மையங்கள் அமைத்திடவும் இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டு நிதி ஒதுக்கீடு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெறுவதற்கான வயது வரம்பு 20 - 45. ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு நபா் மட்டுமே நிதி உதவி பெற தகுதியுடையவா்.
தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள இத்திட்டத்தில் பயன் பெற விரும்பும் பயனாளிகள் வேளாண் பொறியியல் துறை உதவி செயற்பொறியாளா் இரா.ராமவிவேகானந்தன் (7448348364), சேரன்மகாதேவி உதவி செயற் பொறியாளா் (8825980642) ஆகியோரை தொடா்பு கொள்ளலாம்.
மேலும், விவரங்களுக்கு வேளாண் துறை செயற்பொறியாளா் சி.கிருஷ்ணமூா்த்தியை (9442387180) தொடா்பு கொள்ளலாம்.