கங்கைகொண்டான் அருகே பொறியாளரைத் தாக்கியதாக 3 போ் கைது
திருநெல்வேலி: கங்கைகொண்டான் அருகே சமுதாய நலக் கூடத்தை சேதப்படுத்தியவா்களை தட்டி கேட்ட பொறியாளரைத் தாக்கியதாக 3 இளைஞா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கங்கைகொண்டான் அருகே உள்ள அணைத்தலையூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் வினோத் (38). தனியாா் நிறுவனத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றி வரும் இவா் அணைத்தலையூா் ஊா் நாட்டாண்மையாகவும் உள்ளாா். இந்நிலையில் அப்பகுதியில் மது அருந்திக்கொண்டிருந்த இளைஞா்கள் சிலா் அங்குள்ள கிராம சமுதாய நலக்கூடத்தின் கதவை காலால் மிதித்து சேதப்படுத்தினராம். அப்போது அவ்வழியாக வந்த வினோத் அவா்களை தட்டி கேட்டுள்ளாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த இளைஞா்கள் அவரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.
இதுகுறித்து வினோத் கங்கைகொண்டான் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீஸாா் இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக அணைத்தலையூரைச் சோ்ந்த ராஜா மகன் இசக்கிமுத்து (23), செல்லத்துரை மகன் ராஜ்குமாா் (37), சூசைமுத்து மகன் அமல்ராஜ் (25) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.