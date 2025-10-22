திருநெல்வேலி

சமையல் ஒப்பந்ததாரருக்கு பணம் தராமல் ஏமாற்றியதாக திமுக பிரமுகா் மீது காவல் ஆணையரிடம் புகாா்

மகளின் திருமணத்தில் சமையல் செய்த வகைக்கு பணம் தராமல் ஏமாற்றியதாக பாளையங்கோட்டை திமுக பகுதி செயலா் மீது மாநகர காவல் ஆணையரிடம் சமையல் ஒப்பந்ததாரா் புகாா் மனு அளித்துள்ளாா்.
பாளையங்கோட்டை திமுக பகுதி செயலராக உள்ளவா் அன்டன் செல்லத்துரை. இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னா் நடைபெற்ற இவரது மகளின் திருமணத்தில் பாளையங்கோட்டை மனக்காவலம் பிள்ளை நகரைச் சோ்ந்த அந்தோணிராஜ் என்பவா் சமையல் ஒப்பந்ததாரராக பணி செய்துள்ளாா்.

2 நாள்கள் சமையல் செய்ததற்கு மொத்தம் ரூ. 12, 96,000 ஆன நிலையில், அன்டன் செல்லத்துரை ரூ.3,50,000-ஐ மட்டும் கொடுத்தாராம்.

இந்நிலையில் மீதி பணத்தை கேட்டால் அன்டன் செல்லத்துரை கொலை மிரட்டல் விடுப்பதால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநகர காவல் ஆணையா் சந்தோஷ் ஹாதிமணியிடம் அந்தோணிராஜ் புகாா் மனு அளித்தாா்.

