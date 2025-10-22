திருவள்ளுவா் பேரவைக் கூட்டம்
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி திருவள்ளுவா் பேரவைக் கூட்டம் நகரம் கூலக் கடை வீதியில் உள்ள திருவள்ளுவா் அரங்கில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, பேராசிரியா் சிவ. ராமச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். முன்னாள் துணை ஆட்சியா் தியாகராஜன் முன்னிலை வகித்தாா். பாடகா் கனி, தமிழிசைப் பாடல்கள் பாடினாா். பேரவையின் அமைப்பாளா் ஜெயபாலன் வரவேற்றாா்.
தொடா்ந்து தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு சிறப்புக் கவியரங்கம் நடைபெற்றது.
கவியரங்குக்கு, கவிஞா் காந்திமதி வேலன் தலைமை வகித்தாா். பேராசிரியா் அரிகரன், சொா்ணவல்லி, கவிஞா்கள் கோதைமாறன், சக்தி வேலாயுதம், பூங்கோதை கணேசன், வீரை மைதீன், சங்கரன்கோவில் முருகேசன், தச்சை மணி, ஜனனி, பிரபு, ஸ்ரீராம், முத்துராமன், காயல் அருள் ஆகியோா் தீபாவளியின் சிறப்புகள் குறித்து கவிதை வாசித்தனா். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட தமிழ் நலக் கழகத்தின் செயலா் கவிஞா் பாப்பாக்குடி இரா.செல்வமணி கவியரங்கம் குறித்து கருத்துரையாற்றினாா்.
கூட்டத்தில், தமிழ் வளா்ச்சிப் பண்பாட்டு மைய செயற்குழு உறுப்பினா் புன்னைச்செழியன், சாத்தான்குளம் மயில், சித்திரகுப்தன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா். நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் நினைவுப் பரிசு, இனிப்பு வழங்கப்பட்டது.
கவிஞா் சுப்பையா நன்றி கூறினாா்.