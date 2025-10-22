பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த இறைச்சிக் கடைக்காரா் உயிரிழப்பு
களக்காடு: களக்காட்டில் புதன்கிழமை அதிகாலை பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த இறைச்சிக் கடைக்காரா் உயிரிழந்தாா்.
களக்காடு கோயில்பத்து பகுதியைச் சோ்ந்தவா் தங்கையா (62). இவா் வியாசராஜபுரம் சுடலையாண்டவா் கோயில் அருகே இறைச்சிக்கடை நடத்தி வருகிறாா். இவா் கடந்த சில மாதங்களாக களக்காடு கப்பலோட்டிய தமிழன் தெருவில் வசித்து வருகிறாா்.
வழக்கம்போல புதன்கிழமை அதிகாலை வீட்டில் இருந்து பைக்கில் புறப்பட்ட, இவா் களக்காடு கிராம நிா்வாக அலுவலகம் அருகே வந்தபோது, திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டு, நிலைதடுமாறி பைக்கில் இருந்து கீழே விழுந்தவா் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளாா். நீண்ட நேரம் கழித்து அந்த வழியாக வந்தவா்கள் அவரை மீட்டு நான்குனேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். ஆனால் வழியிலேயே உயிரிழந்தாா். களக்காடு போலீஸாா் அவரது சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.