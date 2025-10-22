மகிழ்ச்சி நகரில் மாநகராட்சி ஆணையா் ஆய்வு
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டையை அடுத்த மகிழ்ச்சி நகரில் மாநகராட்சி ஆணையா் புதன்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
திருநெல்வேலி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட மேலப்பாளையம் மண்டலம் 51-ஆவது வாா்டுக்குள்பட்ட மகிழ்ச்சி நகரில் மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, சாலைகளில் தேங்கிய மழை நீரை பாா்வையிட்டு அதை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தவும், கழிவுநீா் ஓடைகளை தூா் வாரி மழை நீா் தங்குதடையின்றி செல்லும் வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிட்டாா்.
திருநகா் பகுதியில் புதிதாக மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி அமையவுள்ள இடத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து அப்பகுதியில் செயல்படும் நுண் உரம் செயலாக்க மையத்தை பாா்வையிட்டு பொதுமக்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்படும் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பைகள் அளவு மற்றும் குப்பைகள் எவ்வாறு தரம் பிரித்து உரமாக்கப்படுகிறது என கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து ஜெய்சிங் நகா் பகுதியில் உள்ள பெரிய குளத்தை பாா்வையிட்டு குளத்துக்கு மழை நீா் செல்லும் ஓடைகளை தூா்வார சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் அறிவுறுத்தினாா்.
ஆய்வின்போது, மாமன்ற உறுப்பினா் சகாய ஜூலியட் மேரி, மாநகராட்சி கண்காணிப்பு பொறியாளா் கண்ணன், உதவி ஆணையா் சந்திரமோகன், உதவி செயற்பொறியாளா் தங்கபாண்டியன், உதவி பொறியாளா் சிவசுப்பிரமணியன், சுகாதார அலுவலா் சாகுல் ஹமீது உள்ளிட்ட பலா் உடனிருந்தனா்.