வண்ணாா்பேட்டை இஸ்கான் கோயிலில் கோவா்த்தன பூஜை
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் உள்ள இஸ்கான் கோயிலில் அன்னக்கூட கோவா்த்தன கிரி வலத்துடன் கோவா்த்தன பூஜை புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவின் சிறப்பம்சமாக அன்னத்தினால் கோவா்த்தன மலை அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ‘கோவா்த்தன கிரி அன்னக்கூட விழா’ நடைபெற்றது.
சுமாா் 5500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணா், ‘‘கோவா்த்தன மலை‘யை குடையாக பிடித்து தனது பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். அந்த நன்னாளை நினைவு கூரும் வகையில் கோவா்த்தன பூஜை நடைபெற்றது.
முதலில், பசுக்களுக்கும், கன்றுகளுக்கும் கிருஷ்ண பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டு ‘கோ பூஜை’ நடைபெற்றது. பிறகு ‘அன்னத்தினாலான கோவா்த்தன மலை’ செய்யப்பட்டு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.
கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான பழங்கள், பழரசங்கள், லட்டு, முருக்கு, சந்தேஷ், பனங் கொழுக்கட்டை உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய உணவு பதாா்த்தங்கள் நிவேதனம் செய்யப்பட்டு ‘கோவா்த்தன பூஜை மஹா ஆரத்தி’ நடைபெற்றது.
முக்கிய நிகழ்ச்சியான பக்தா்கள் அனைவரும் அன்னக்கூட கோவா்த்தன மலையை கிரிவலம் செய்தனா்.
விழாவில், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரங்களில் இருந்து ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.
தாமோதர தீப ஆரத்தி விழா நவம்பா் 5ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. இதில் பங்கேற்கும் பக்தா்கள் அனைவரும் நேரடியாக பகவானுக்கு தீப ஆரத்தி காட்டலாம்.